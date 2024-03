PSG : Luis Enrique fixe un rendez-vous historique !

Thomas Bourseau

Les 10 et 16 avril prochain se dérouleront les quarts de finale aller et retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Ex-coach du Barça et actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a pris un rendez-vous avec l’histoire pour le club parisien en finale de C1. Explications.

Le 15 mars dernier avait lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et l’annonce du tableau pour les demi-finales et donc la finale. Pour la première fois depuis 2021, le PSG fait partie des huit meilleures équipes européennes et a hérité du FC Barcelone pour la cinquième fois en phase à élimination directe de C1 depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI.

Le Barça superstitieux avant le choc contre le PSG

Le FC Barcelone a raflé cinq Ligues des champions et la première fut remportée à Wembley en 1992. Cette année, la finale de la compétition aura également lieu au sein du mythique stade londonien. De quoi donner des idées à Joan Laporta, président du FC Barcelone, mercredi. « D'abord, Paris, travailler, concourir et essayer de gagner. Cette année, la finale se déroule à Wembley, ça vous dit quelque chose ? Nous verrons... nous sommes très excités ».

Luis Enrique annonce un prodige au PSG https://t.co/41hdSnbhL3 pic.twitter.com/wCgi1rMqLX — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Luis Enrique vise une finale de Ligue des champions face à City ou Arsenal