Equipe de France : Deschamps va écrire l’histoire !

En poste depuis 2012, Didier Deschamps va disputer son 150e match en tant que boss de l’équipe de France ce samedi soir, face à l’Allemagne. Cela ne fait que conforter son statut de sélectionneur français avec la plus grande longévité, loin devant Michel Hidalgo et ses 138 matchs.

Le match de ce samedi n’est qu’un amical, mais il aura sans aucun doute un gout spécial pour Didier Deschamps. Car l’ancien capitaine des Bleus va disputer son 150e match face à l’Allemagne, ce qui est évidemment un record pour un sélectionneur tricolore.

« C'est un record de longévité au plus haut niveau, celui de l'excellence »

Juste avant la rencontre, le président de la Fédération française de football a tenu à rendre hommage à Deschamps, qui après la Coupe du monde 2022 a prolongé son contrat jusqu’en 2026. « C'est un record de longévité au plus haut niveau, celui de l'excellence » a expliqué Philippe Diallo, que l’on voit aux côtés du staff de l’équipe de France dans une vidéo publiée par la FFF.

« La construction de ce palmarès l'a d'ores et déjà fait entrer dans l'histoire de la Fédération, du football français »