Deschamps prévient un pote de Mbappé

Ce samedi soir, à Lyon, l'équipe de France disputera son premier match amical du mois de mars. Une belle occasion pour les joueurs appelés de se montrer, l'Euro 2024 approchant à grands pas. En attaque, Didier Deschamps dispose d'un très large choix et s'est d'ailleurs expliqué sur Marcus Thuram, affirmant qu'il avait beaucoup progressé, même son objectif sera de marquer et faire marquer.

Vendredi, la conférence de presse de l'équipe de France a été marquée par la présence du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG n'a pas souhaité trop en dire sur son avenir et a ensuite été suivi de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Le champion du monde 1998 en a profité pour balayer l'actualité de l'équipe de France, avec, comme toujours, des propos aiguisés.

Thuram titulaire ?

Au Groupama Stadium de Lyon ce samedi soir, l'équipe de France reçoit l'Allemagne pour un match de gala avant l'Euro 2024, qui débutera le 17 juin prochain pour les Bleus. Pour ce match, Didier Deschamps pourrait se passer de son numéro 9 de toujours, Olivier Giroud et titulariser Marcus Thuram. L'attaquant de l'Inter Milan est en pleine bourre cette saison et il a une chance à saisir.

«Les joueurs offensifs sont jugés sur les buts qu'ils marquent et ceux qu'ils font marquer»