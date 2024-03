Fin historique, un défi de taille attend Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps doit se passer d’un joueur majeur pour affronter l’Allemagne ce samedi soir à Lyon et le Chili le 26 mars du côté de Marseille. Pour la première fois depuis 2017, Antoine Griezmann n’apparaitra pas sous le maillot bleu sur la pelouse. Une absence grandement préjudiciable, surtout contre la Mannschaft.

C’est une absence qui ne passe pas inaperçue. Cadre de l’équipe de France, Antoine Griezmann n’est pas resté auprès de ses coéquipiers en vue des matches face à l’Allemagne (ce samedi soir) et au Chili (26 mars) à cause d’une blessure à la cheville. « J'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi », reconnaissait Kylian Mbappé vendredi, interrogé en conférence de presse sur le forfait de son vice-capitaine qui voit son impressionnante série de matches s’interrompre. .

La série des 84 matches prend fin

Antoine Griezmann risque d’attendre longtemps avant de voir un joueur battre son record. La star de l’Atlético de Madrid n’a pas raté une rencontre sous le maillot bleu depuis juin 2017 et cumule à ce jour 84 matches consécutifs avec l'équipe de France, une performance historique. Griezmann a battu il y a bien longtemps Patrick Vieira et ses 44 apparitions d’affilée, le meilleur moyen d’illustrer son rôle primordial en sélection. « Quand on sait l’influence d’Antoine, un remplacement poste pour poste est impossible ou très très très difficile », confiait Didier Deschamps après l’annonce de son forfait, un constat partagé dans le groupe. « 84 matches (de suite) c'est vertigineux, c'est légendaire, celui qui veut battre ça, qu'il se lève de bonne heure, ce ne sera pas moi, c'est sûr , s’amusait Kylian Mbappé vendredi. On va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui ne se remplace pas ». Même son de cloche chez Marcus Thuram, interrogé la veille : « Il est unique en son genre ». Une importance capitale sur mais également en dehors du terrain comme l’expliquait Warren Zaïre-Emery, l’un des nouveaux visages de l’équipe de France : « Antoine, c’est un joueur qui parle avec tout le monde. C’est un peu l’ancien. Il est là, il donne des conseils à tout le monde ».

L’Allemagne, cible privilégiée de Griezmann

Sur la pelouse, Antoine Griezmann aurait évidemment été d’une grande aide pour le groupe tricolore, surtout contre l’Allemagne, son adversaire privilégié. Comme le souligne Stats Foot sur X , le joueur de 33 ans est le meilleur buteur face à la Mannschaft depuis l'après-guerre avec 5 réalisations à son actif. Son doublé à l’Euro 2016 (2-0) qui avait permis aux Bleus d’accéder à la finale est encore dans les mémoires, avant de récidiver deux ans plus tard en Ligue des Nations (2-1). Antoine Griezmann reste à ce jour le dernier buteur tricolore contre l’Allemagne, c’était le 12 septembre 2023 lors de la défaite de l’équipe de France (1-2).

La pelouse lyonnaise réussit au numéro 7

Didier Deschamps a donc de quoi regretter le forfait d’Antoine Griezmann, en réussite contre l’Allemagne mais également sur la pelouse du Groupama Stadium. L’ancien du FC Barcelone a trouvé le chemin des filets à six reprises en quatre rencontres disputées dans l’antre de l’OL. Des statistiques qui n’évolueront donc pas ce samedi soir, de quoi mettre la pression sur Kylian Mbappé et ses coéquipiers.