Coup dur pour Thierry Henry, ça se précise pour Benzema !

Arnaud De Kanel

Malgré l'annonce de sa retraite internationale, Karim Benzema pourrait à nouveau revêtir le maillot de l'équipe de France cet été. L'attaquant d'Al-Ittihad ne sera pas à l'Euro avec Kylian Mbappé et sa bande mais il a désormais de grands chances de participer aux JO avec Thierry Henry, d'autant plus qu'Olivier Giroud ne sera vraisemblablement pas de la partie.

C'est le nouveau dossier qui passionne toute la France du foot. Alors que Kylian Mbappé s'éloigne de plus en plus des JO de Paris 2024, au même titre qu'un certain Antoine Griezmann, le héros de la nation cet été pourrait se nommer Karim Benzema. Ouvert à l'idée de filer un coup de main à la jeune garde menée par Thierry Henry, le Ballon d'Or 2022 voit ses chances de participer à la fête augmenter.

Deschamps prévient un pote de Mbappé https://t.co/5ehs96tOCB pic.twitter.com/I39MdoQx2e — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Benzema pas contre l'idée de faire les JO

« Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! », a déclaré Karim Benzema à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe du Soir cette semaine. Et une nouvelle concernant l'avenir d'une légende de l'équipe de France ouvre encore plus la porte à une présence de Benzema à Paris cet été.

Giroud ne sera pas là