Équipe de France : Mbappé en leader, il lâche une révélation

Benjamin Labrousse

A seulement 25 ans, Kylian Mbappé rayonne. Souvent capitaine au PSG depuis deux saisons, le Français est également le leader des Bleus. Ce dimanche, le Bondynois s’est d’ailleurs livré pour Téléfoot, en affirmant que l’équipe de France détenait le groupe adéquat au niveau de l’état d’esprit, afin d’être compétitif lors des prochaines échéances.

Le patron, c’est lui. Il y a tout juste un an, Didier Deschamps décidait de faire de Kylian Mbappé le capitaine de l’équipe de France. Un choix fort de la part du sélectionneur français, qui a opté pour un joueur certes extrêmement performant, mais surtout très jeune (la star du PSG avait 24 ans à ce moment-là).

Premier Euro brassard au bras pour Mbappé

Leader avec le PSG mais surtout en sélection donc, Kylian Mbappé va disputer sa première compétition internationale brassard au bras à l’occasion de l’Euro en juin prochain. Au micro de Téléfoot , l’attaquant parisien a affirmé que les Bleus étaient parés au combat.

«On veut vraiment matérialiser ça par des trophées»