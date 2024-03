PSG : Mbappé impressionne déjà en Espagne avant son transfert !

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé quittera le PSG et rejoindra selon toute vraisemblance le Real Madrid. Mais les Espagnols n'ont pas attendu de le voir débarquer dans leur pays pour apprécier son talent. Futur adversaire du Parisien en Ligue des champions, Joao Cancelo le place parmi les trois meilleurs joueurs du monde.

Au fur et à mesure que les semaines s'écoulent, Kylian Mbappé se rapproche un peu plus de l'Espagne. Comme indiqué par le10sport.com, l'attaquant du PSG quittera la capitale cet été et il dispose de trois offres sur sa table. La priorité est bien évidemment donnée au Real Madrid, en Espagne, où il impressionne déjà depuis la France.

PSG - Real Madrid : Mbappé va lâcher une grande annonce https://t.co/HC7pRIIlyu pic.twitter.com/MFhIWxo0Sc — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Cancelo sous le charme de Mbappé

Le PSG affrontera le FC Barcelone en Ligue des champions. Latéral droit, Joao Cancelo devrait avoir la lourde tâche de défendre sur Kylian Mbappé, l'un des tous meilleurs joueurs au monde selon ses dires.

«Mbappé fait actuellement partie du top 3 mondial»