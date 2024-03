Le PSG relance un vieux dossier du mercato ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG cet été. Le club de la capitale prévoirait donc un mercato XXL pour le remplacer et souhaiterait notamment se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, Luis Campos pourrait d'ailleurs relancer un vieux dossier du PSG puisqu'il pourrait retenter sa chance pour Manu Koné, déjà pisté par les Rouge-et-Bleu par le passé.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG prévoit de grandes choses sur le mercato. Le club de la capitale souhaite se renforcer massivement dans tous les secteurs, y compris au milieu de terrain. Luis Campos voudrait attirer un joueur de classe mondiale dans l’entrejeu de Luis Enrique. Et dans cette optique, il aurait plusieurs pistes.

Le PSG prévoit un mercato XXL pour oublier Mbappé

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que celle menant à Bernardo Silva était toujours d’actualité. Et cet hiver, d’autres noms ont rejoint la liste du PSG comme Joshua Kimmich ou Khéphren Thuram. Cependant, le club de la capitale pourrait également décider de relancer la piste Manu Koné, le joueur du Borussia Mönchengladbach ayant déjà été dans le viseur parisien par le passé.

La piste Manu Koné bientôt relancée ?