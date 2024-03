PSG : Surprise, Luis Enrique quitte Paris ?

Pierrick Levallet

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025, Luis Enrique n'échappe pourtant pas aux rumeurs sur son avenir. Le technicien espagnol est notamment envoyé du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi. L'entraîneur de 53 ans a d'ailleurs répondu assez clairement sur son avenir. Cependant, le coach parisien a été aperçu en Catalogne au cours des dernières heures.

Arrivé l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique est sous contrat jusqu'en juin 2025 au PSG. Mais alors qu'il lui restera encore un an dans la capitale à l'issue de cette saison, l'entraîneur de 53 ans fait déjà l'objet de rumeurs au sujet de son avenir. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est notamment envoyé du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi.

«Je veux respecter mon contrat»

« Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui va rompre le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas » a d’ailleurs expliqué Luis Enrique, visiblement déterminé à rester au PSG au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine, lors d’un récent live Twitch.

Luis Enrique aperçu à Barcelone !