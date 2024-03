PSG : La tendance est confirmée pour l’avenir de Luis Enrique

Jean de Teyssière

Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Enrique fait pour le moment du bon travail. Les dirigeants parisiens sont heureux de l'état d'esprit de leur entraîneur, qui permet pour l'instant au club de la capitale d'être engagé dans toutes les compétitions. Néanmoins, l'attachement de Luis Enrique pour l'Espagne et le FC Barcelone est connu de tous et le départ de Xavi pourrait relancer son avenir.

Un an après son arrivée au PSG, Luis Enrique semble enchanté de sa nouvelle mission. L'entraîneur espagnol se voit sur le moyen terme avec le club de la capitale, conscient qu'il a de belles choses à y accomplir. L'entraîneur du PSG se démarque par sa franchise à toute épreuve, qui aurait pu donner des sueurs froides à son club...

«Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça»

Au cours d'un live Twitch , Luis Enrique a évoqué un possible retour au FC Barcelone, qu'il a entraîné entre 2014 et 2017 : « Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui va rompre le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas. »

Le Barça n'a pas encore réfléchit au successeur de Xavi