Real Madrid : Avant Mbappé, une star reçoit un ultimatum

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs mois, la rumeur menant Alphonso Davies au Real Madrid prend de plus en plus d'ampleur. Le latéral gauche canadien, qui évolue au Bayern Munich est en fin de contrat en juin 2025 et le Real Madrid compte bien utiliser cette donnée pour baisser son prix. Le club allemand souhaite conserver son joueur et lui a fixé un ultimatum.

L'effectif du Real Madrid risque d'être effrayant à ce rythme. En plus de Kylian Mbappé, qui devrait signer au club cet été après son départ libre du PSG, le Real Madrid poursuit ses recherches avec deux défenseurs stars : Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Pour l'un d'entre eux, la situation pourrait rapidement se débloquer.

Le Real Madrid veut toujours Davies

D'après les informations de Fabrizio Romano, dans son podcast Here We Go , le Real Madrid est toujours intéressé par le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies. L'international canadien est sous contrat jusqu'en juin 2025 et son agent a plusieurs fois indiqué que le club espagnol pourrait être la future destination de son joueur.

Mbappé : Le vestiaire du PSG fait une annonce https://t.co/R8FVXbE9vR pic.twitter.com/qdqnM3WyCO — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Davies prolonge ou est placé sur le marché des transferts

La situation d'Alphonso Davies pourrait rapidement se décanter. Selon Fabrizio Romano, le Canadien, en discussion avec le Bayern Munich pour prolonger, aurait jusqu'à la fin de la saison pour accepter le deal proposé. Si ce n'est pas le cas, il sera placé sur la liste des transferts, pour un prix estimé entre 60 et 70M€. Une somme que ne veut pas débourser le Real Madrid. Mais on en est pas encore là.