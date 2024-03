Le Real Madrid déjà plombé pour ce gros transfert ?

Jean de Teyssière

Habitué à réaliser de gros coups sur le mercato, le Real Madrid pourrait continuer sur cette lancée. La venue de Jude Bellingham est une franche réussite, le milieu de terrain anglais étant l'un des meilleurs joueurs du club cette saison. Cet été, le Real Madrid pourrait en revanche connaître un coup dur avec Trent Alexandre-Arnold, que Liverpool ne veut pas vendre.

Le mercato du Real Madrid va être très animé. Le club espagnol attend d'officialiser la venue de Kylian Mbappé et se penche parallèlement sur d'autres dossiers. Récemment, le nom de Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool, s'est mis à circuler dans les couloirs de Valdebebas...

Le Real Madrid en pince pour Alexander-Arnold

Dans son podcast Here We Go , le journaliste italien Fabrizio Romano explique que le Real Madrid s'est fortement intéressé à la situation de Trent Alexander-Arnold. Sa fin de contrat en juin 2025 pousse les dirigeants espagnols à se rapprocher du latéral droit anglais. Pour le moment, aucune négociation n'a encore eu lieu, il s'agit juste d'une prise d'informations.

Mbappé : Le vestiaire du PSG fait une annonce https://t.co/R8FVXbE9vR pic.twitter.com/qdqnM3WyCO — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Liverpool n'est pas vendeur

Mais selon Fabrizio Romano, le Real Madrid pourrait bien se casser les dents sur le refus de Liverpool de vendre son défenseur. D'après le journaliste italien, Liverpool n'a pas du tout l'intention de se séparer de l'international anglais.