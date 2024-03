Trahison au PSG, un transfert va capoter ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, Leny Yoro devrait se retrouver au cœur d'une bataille entre le PSG et le Real Madrid. Un transfert pour lequel Jorge Mendes, proche de la direction parisienne, aura un rôle clé. Mais l'agent portugais se serait rapproché des dirigeants madrilènes ces dernières semaines.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG reviendra à la charge cet été pour recruter Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC était déjà dans le viseur du club de la capitale cet hiver, mais les exigences lilloises avaient refroidi les Parisiens qui doivent désormais lutter avec le Real Madrid dans ce dossier.

Jorge Mendes s'est rapproché du Real Madrid ?

Et selon les informations de The Athletic , Jorge Mendes pourrait bien jouer un drôle de tour au PSG. Très proche de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, l'agent portugais a bouclé plusieurs opérations avec les dirigeants parisiens, et alors que ses relations avec Florentino Pérez paraissaient compliquées, elles se seraient réchauffées ces dernières semaines.

Mauvaise nouvelle pour le PSG avec Yoro ?

En effet, le média britannique assure que Jorge Mendes s'est rapproché de la direction madrilène ces derniers mois pour évoquer les situation d'Andriy Lunin ou encore du prometteur Paulo Iago, ce qui a permis de se rapprocher. Par conséquent, Jorge Mendes ne sera pas un frein au transfert de Leny Yoro. Le PSG pourrait donc le voir comme une trahison.