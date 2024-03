Équipe de France : Défaite historique pour Deschamps !

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est inclinée face à l’Allemagne (0-2) en amical à Lyon. Une défaite de rang pour les hommes de Didier Deschamps, qui inquiète à désormais moins de trois mois de l’Euro. Si rien n’est acté pour les Bleus, ce revers concédé face à la Mannschaft s’avère historique à bien des égards. Explication.

Un gros coup derrière la tête. Annoncée comme grand favori de l’Euro aux côtés de l’Angleterre, l’équipe de France a subi un gros coup dur. Samedi soir, les Bleus ont concédé une défaite méritée face à l’Allemagne à Lyon (0-2). Peu habitués à être autant dominés sur 90 minutes, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas rassurés…Et cela s’illustre notamment par le biais de quelques statistiques.

Une défense française friable

Tout d’abord, et comme le souligne Opta , c’est la 1ère fois depuis le 4 juin 2010 et une défaite face à la Chine (0-1) à Saint-Pierre de la Réunion que l’équipe de France perd un match hors région parisienne. Fort d’une défense très solide sur ces dernières années, les Bleus ont par ailleurs concédé deux buts ou plus lors de leurs deux derniers affrontements (0-2 face à l’ Allemagne ce samedi soir, 2-2 face à la Grèce le 21 novembre 2023). Cela n’était plus arrivé depuis l’Euro 2021, avec un match nul face au Portugal (2-2) en phase de poule, puis une défaite (4-3 aux penalties) contre la Suisse en 8ème de finale.

Équipe de France : Deschamps fait son mea culpa https://t.co/juvWFhaY1m pic.twitter.com/SJpY6VWVtU — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Les Bleus n’aiment pas être menés au score

Cette défaite face à l’Allemagne intervient (au niveau de l’année civile) avant l’Euro pour l’équipe de France, donc. Un phénomène qui n’était arrivé qu’à trois reprises dans l’histoire des Bleus jusque-là, avec deux revers en 1992 face à l’Angleterre, puis en 2008 face à l’Espagne. Face aux Allemands, les hommes de Didier Deschamps ont concédé l’ouverture du score après seulement sept secondes de jeu. Un scénario très peu apprécié de l'équipe de France, qui a perdu cinq de ses huit dernières rencontres après avoir encaissé le premier but.

En 2018, la France avait commencé son année par une défaite