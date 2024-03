Deschamps : Fiasco annoncé pour l'équipe de France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle défaite pour l'équipe de France de Didier Deschamps. Face à l'Allemagne, le groupe des Bleus a loupé sa sortie ce samedi soir (0-2). Inquiétant à quelques semaines d'un Euro, qui aura lieu, justement, chez son adversaire du soir. Au micro de RMC, la tactique de Deschamps a été commentée et pointée du doigt.

Didier Deschamps n'a pas trouvé la solution pour contrer une solide équipe allemande, qui a très vite mené au score et qui n'a plus lâché la main. Le résultat n'est pas bon, mais la manière non plus. Inquiétant à quelques semaines du début de l'Euro ? Pour Kévin Diaz, il faut se montrer moins indulgent avec cette équipe, notamment avec Didier Deschamps.

Équipe de France : Deschamps fait son mea culpa https://t.co/juvWFhaY1m pic.twitter.com/SJpY6VWVtU — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Deschamps se fait tacler

« Je vois bien ce qu’il se dit, Didier Deschamps est un gagnant, qu'il va encore nous emmener loin dans la compétition. Mais je rappelle une chose, on a perdu la Coupe du monde. Et la finale, on l’a perdue de piètre manière contre l’Argentine, même s’il y a un sursaut presque divin dans les dix dernières minutes qui nous permet d’aller en prolongation » a confié le chroniqueur sur RMC.

« On devait activer un plan B, et on ne le fait pas »