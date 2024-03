Équipe de France : Deschamps va rebondir, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Pour la première fois depuis septembre dernier, déjà contre l’Allemagne, l’équipe de France a concédé sa deuxième défaite de la saison face à la Mannschaft samedi soir (2-0). Mais pour Brice Samba, le groupe de Didier Deschamps va réussir à se relever et notamment grâce à ses attaquants hors pair.

Samedi soir, à l’occasion du premier match de l’équipe de France de cette année 2024, les vice-champions du monde ont été surclassés par l’Allemagne. Et ce, pour la deuxième fois cette saison après une première défaite à Dortmund en septembre dernier (2-1). Cette fois-ci, à Lyon, les Bleus n’ont même pas pu inscrire le moindre but face à Marc-André Ter Stegen. De quoi permettre à certains observateurs comme Daniel Riolo et Kevin Diaz de tirer la sonnette d’alarme sur le fond de jeu de l’équipe de France et sur la tactique de Didier Deschamps.

Les Bleus de Deschamps tombent à Lyon, les attaquants vont inverser la tendance selon Samba

Néanmoins, malgré la défaite quelque peu inquiétante à quelques mois de l’Euro qui donnera son coup d’envoi le 14 juin prochain en Allemagne, l’équipe de France a certains atouts non négligeables sur le plan offensif selon Brice Samba, qui pourraient bien faire la différence pour les Bleus de Didier Deschamps pendant le prochain Euro. C’est en effet ce que l’international tricolore du RC Lens a fait savoir au Journal du Dimanche.

«Ils aspirent à tout « ravager » sur leur passage»