Mercato - PSG : Mbappé valide une folie à 60M€ !

Cet été, le PSG a prévu de sortir les grands moyens sur le mercato. Le club de la capitale veut compenser le départ probable de Kylian Mbappé en se renforçant massivement. En défense, Luis Campos pense toujours à Leny Yoro. Kylian Mbappé aurait d'ailleurs lui-même validé cette piste pour le recrutement parisien.

Le PSG a déjà établi son plan de vol sur le mercato cet été. Le club de la capitale veut mettre la main sur un attaquant d’élite pour compenser le départ de Kylian Mbappé, mais aussi recruter un milieu de terrain de classe mondiale et un nouveau défenseur. Pour ce dernier point, Luis Campos songe toujours à Leny Yoro. Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité l’intérêt parisien pour le joueur de 18 ans cet hiver.

Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG ? https://t.co/uVmZhWNV9l pic.twitter.com/NxgwT15TNb — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Leny Yoro a bluffé Kylian Mbappé

Et d’après les informations d’ AS , Kylian Mbappé validerait la piste Leny Yoro. L’international français aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il était le joueur contre lequel il avait rencontré le plus de difficultés cette saison. Le champion du monde 2018 a été impressionné par les qualités du phénomène du LOSC et dirait donc oui son transfert.

Le Real Madrid et d'autres cadors sont sur le coup

Leny Yoro aurait d’ailleurs plusieurs prétendants sur le marché. En plus du PSG, le Real Madrid, Chelsea et le Bayern Munich voudraient le recruter. Le LOSC, de son côté, voudrait en tirer un bon prix et réclamerait donc 60M€ d’après le média espagnol. À suivre...