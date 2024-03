PSG : Le Real Madrid prépare un autre coup à la Mbappé ?

Pierrick Levallet

Avec le départ probable de Kylian Mbappé, le PSG aurait prévu un gros mercato cet été. Désireux de renforcer sa défense, le club de la capitale souhaite notamment mettre la main sur Leny Yoro. Mais le Real Madrid aurait aussi flashé sur le crack de 18 ans. Les Merengue seraient d'ailleurs prêts à attendre que son contrat expire pour l'avoir libre dans un an.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG sauf retournement de situation. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà établi son plan de route pour compenser le départ de la star de 25 ans. Les dirigeants souhaiteraient renforcer tous les secteurs de jeu de Luis Enrique, y compris la défense.

Le PSG s'attaque à Leny Yoro

Dans cette optique, Luis Campos continue de suivre très attentivement la situation de Leny Yoro. Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que le conseiller football du PSG a tenté sa chance cet hiver, sans succès. La formation parisienne ne serait cependant pas seule sur ce dossier.

Le Real Madrid pose ses conditions au LOSC