Panique au Real Madrid, il dénonce un problème pour Mbappé

Amadou Diawara

Alors qu'il rêve de disputer les Jeux Olympiques à Paris cet été, Kylian Mbappé doit obtenir le feu vert de son prochain club pour que son souhait se réalise. En effet, la compétition ne fait pas partie du calendrier FIFA. Présent en conférence de presse ce jeudi matin, Aurélien Tchouameni a pris position sur ce dossier, affirmant qu'il était compliqué de jouer à la fois l'Euro et les JO, et ce, pour des raisons physiques.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français est parti pour rejoindre le Real Madrid.

Mbappé veut jouer l'Euro et les JO cet été

Alors qu'il rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été, Kylian Mbappé doit obtenir l'aval du Real Madrid, et ce, parce que la compétition n'est pas inscrite sur des dates FIFA. Mais à en croire Aurélien Tchouameni, il est compliqué pour un joueur d'enchainer l'Euro et les JO, et ce, d'un point de vue physique.

«Cela peut être un problème physiquement»