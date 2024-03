Real Madrid : Une grande surprise à venir pour Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a acté son départ du PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Si désormais, tout indique que la star de 25 ans va s’engager en faveur du Real Madrid, la presse espagnole se pose des questions sur le futur poste de Mbappé, qui pourrait se déterminer en fonction de Vinicius Jr. Explication.

L’avenir de Kylian Mbappé va s’écrire en Espagne. Si rien n’est encore officiel, l’attaquant du PSG devrait sauf énorme surprise, s’engager en faveur du Real Madrid. Désormais, une question subsiste. Comment aligner le Français aux côtés de Vinicius Jr ou encore Rodrygo ?

Mbappé à gauche au Real Madrid ?

Pour beaucoup, Kylian Mbappé devrait évoluer en tant qu’avant-centre au Real Madrid, avec Vinicius Jr sur le côté gauche, et Rodrygo à droite. Un schéma à trois attaquants assez classique donc. Mais en réalité, et comme le souligne MARCA , Vinicius Jr pourrait évoluer dans l’axe, et donc laisser la star du PSG sur le côté gauche.

Ancelotti pourrait créer un sacré duo d’attaquants la saison prochaine