Il l’annonce, Mbappé va faire craquer le Real Madrid

Kylian Mbappé a fait savoir qu'il souhaitait disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été. Mais le dernier mot appartiendra au Real Madrid dans ce dossier, étant donné que le tournoi ne figure pas dans le calendrier FIFA. Pour l'heure, le club espagnol refuse de le libérer, mais Mbappé pourrait bien obtenir gain de cause selon le journaliste Mohamed Bouhafsi.

Kylian Mbappé ne désespère pas. Questionné sur sa participation aux Jeux Olympiques, le joueur français garde ce rêve dans un coin de sa tête. « Les JO à Paris, c'est spécial, j'ai toujours dit que je voulais y être, mais que cela ne dépend pas de moi. Cela n'a pas changé, la décision finale appartient toujours à la même personne. Aujourd'hui, on ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non, on ne m'a rien dit » a-t-il confié jeudi dernier. Sauf que la décision appartient à son employeur, qui devrait, à partir de la saison prochaine, devenir le Real Madrid.

Le Real Madrid ne cède pas

Justement, le club espagnol n'aurait pas annoncé sa décision à Mbappé, mais bien à la FFF. Selon L'Equipe, le Real Madrid aurait fait parvenir une lettre à Philippe Diallo pour lui annoncer qu'aucun international français ne sera libéré cet été. Selon Abdellah Boulma, des négociations ont débuté en coulisses pour tenter de parvenir à un accord. Mais dans ce dossier, le Real Madrid se montrerait intransigeant.

« Je suis prêt à prendre un petit pari »