Real Madrid : Zidane annonce du très lourd pour son successeur !

Benjamin Labrousse

Légende absolue du Real Madrid, Zinédine Zidane était de retour avec son numéro 5 dans le dos afin de disputer un match de charité entre les légendes du club espagnol face à celles du FC Porto. Au sortir de cette rencontre, le Français a promis un bel avenir à Jude Bellingham, son successeur au sein de la Casa Blanca.

Ce samedi, le Real Madrid célébrait ses légendes. De Roberto Carlos à Figo, en passant évidemment par Zinédine Zidane, les anciennes gloires de la Casa Blanca affrontaient les légendes du FC Porto à l’occasion d’un match de charité disputé au Santiago Bernabeu devant plus de 70 000 spectateurs. L’occasion pour les supporters madrilènes de revoir le Ballon d’Or 1998 avec son mythique numéro 5 dans le dos.

« Il place la barre très haut »

Depuis le début de saison, ce numéro est d’ailleurs arboré par Jude Bellingham, un joueur que Zidane valide totalement : « C'est un joueur incroyable qui fait des choses incroyables. On pouvait imaginer ce qu'il allait faire, mais il a dépassé toutes les statistiques avec ce qu'il fait. "Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. Il est arrivé au Real Madrid avec beaucoup d'envie, beaucoup de buts et il place la barre très haut. Il montre à tout le monde ce qu'il est et c'est formidable de le voir ainsi. Je suis un grand fan de lui et maintenant nous voulons qu'il gagne des trophées avec le Real Madrid. C'est tout ce qu'il voulait pour lui » , déclarait l’ancien entraîneur du Real Madrid il y a plusieurs mois.

« Nous avons de la chance de l’avoir au Real Madrid »