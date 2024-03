Zidane a conclu un pacte avec le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lorsque Zinédine Zidane avait décidé de quitter le Real Madrid en mai 2021, Florentino Perez avait accusé le coup. Le président du club espagnol en avait voulu au technicien français, qui avait pourtant rendu de précieux services à sa formation. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux hommes semblent prêts à repartir sur de nouvelles bases.

Un an avant la fin de son contrat, Zinédine Zidane avait décidé de mettre fin à son aventure au Real Madrid. C'était en mai 2021. Le club espagnol avait alors publié un communiqué pour remercier le technicien français, qui semblait avoir fait le tour de la Casa Blanca.

Zidane a fait la paix avec Perez

Mais comme l'avaient relaté certains médias espagnols, cet épisode avait profondément irrité Florentino Perez, en raison de son attachement pour Zidane. Un amour déçu, qui avait provoqué quelques tensions entre les deux hommes. Mais selon les informations d 'OK Diario , tout serait rentré dans l'ordre.

Un retour est possible