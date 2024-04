«Ridicule», le Real Madrid se fait tacler pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé va quitter le PSG et cela pourrait lui coûter cher. Car le Real Madrid n'aurait pas l'intention de le libérer pour participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Questionné par le 10Sport.com, Guy Lacombe a donné son avis. Et il n'est pas forcément d'accord avec la décision du club espagnol.

Kylian Mbappé va quitter le PSG. Pourtant, le joueur cherche à tout prix à être présent à Paris cet été. Non pas pour porter le maillot du club de la capitale, mais pour disputer les prochains Jeux Olympiques. Le président de la République Emmanuel Macron espère d'ailleurs le croiser. Mais dans ce dossier, le dernier mot appartient à son club, qui devrait être le Real Madrid.

« Le doublé Euro-JO ? C'est quelque chose que je ne connais pas »

« Je me sens bien en ce moment, pas très fatigué. J'ai du temps. L'Euro c'est loin. Je ne vois pas aussi loin. Je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. Les JO ? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Le doublé Euro-JO ? C'est quelque chose que je ne connais pas. » avait confié Mbappé il y a quelques jours. Mais les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes puisque le Real Madrid n'aurait pas l'intention de libérer ses joueurs.

« C’est la compétition d’une vie ! »