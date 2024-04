Mbappé - Luis Enrique : Un mensonge est dénoncé au PSG ! 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas franchement emballé par la gestion de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Daniel Riolo critique aussi régulièrement la communication de l’entraîneur espagnol au sujet du futur de Kylian Mbappé. Et il dénonce même certains mensonges de la part de l’ancien coach du Barça sur ce feuilleton de l’année au PSG.

Leader de Ligue 1 (avec 12 points d’avance sur son dauphin), qualifié pour la finale de la Coupe de France et toujours en lice en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique est présent sur tous les fronts. L’entraîneur espagnol, nommé l’été dernier en lieu et place de Christophe Galtier, est donc en train de réussir son pari avec le club de la capitale. Et pourtant, la gestion d’Enrique est loin de faire l’unanimité chez les observateurs, notamment en ce qui concerne la situation incertaine de Kylian Mbappé au PSG.

« Je n’aime pas les mensonges et les menteurs »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a même accusé Luis Enrique de mentir ouvertement au sujet de Mbappé : « Quand on me dit que tactiquement Luis Enrique est un génie, je n’ai rien vu de ce genre. Je ne supporte pas qu’on le gonfle, alors qu’il est là depuis six mois. En plus le jeu n’est pas dingo. Et il y un truc qui me fait péter un câble : je n’aime pas les mensonges et les menteurs. Que l’on ne me fasse pas croire qu’il a d’un coup changé d’avis avec Mbappé. Je n’aime pas que l’on me prenne pour un con. Et en conférence de presse, il t’envoie chier. Le PSG pourrait avoir un entraîneur qui respecte le public en parlant comme Gasset ou Haise », estime Riolo.

« Ce n’est pas très malin »