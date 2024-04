PSG : Il réclame son transfert à cause de la météo ?

Thomas Bourseau

Depuis l’été 2017 et son titre de champion de France décroché avec l’AS Monaco, Bernardo Silva évolue du côté de Manchester City. Et par le passé, le Portugais a déjà fait part de son mal du pays et d’envies d’ailleurs, sans pour autant répondre favorablement à l’appel du PSG ou du FC Barcelone. Mais cette année pourrait être la bonne. Explications.

Bernardo Silva est la recrue rêvée de Luis Campos pour le PSG depuis son intronisation en tant que conseiller football du club de la capitale en juin 2022. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait révélé en août de la même année, une offre de 80M€ avait été transmise à Manchester City sans succès, puisque les Skyblues s’étaient refusés à l’idée de vendre le chouchou de Pep Guardiola.

Bernardo Silva en a marre du temps à Manchester

Même son de cloche la saison dernière. Malgré des rumeurs grandissantes sur son départ de Manchester City, le PSG a une nouvelle fois essuyé un échec dans ce feuilleton Bernardo Silva, lui qui a finalement signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 avec l’inclusion d’une clause libératoire de 58M€ qui pourra être exercée pendant cet été 2024. Et d’ailleurs, ce serait le moment où jamais pour le PSG d’enfin parvenir à ses fins dans la course à la signature de Bernardo Silva. Et pour cause, à en croire Football Insider , l’international portugais en aurait tout simplement assez de la météo du côté de Manchester après sept années passées dans le nord de l’Angleterre. Le mercato estival à venir devrait mettre à son aventure chez les Skyblues .

«Il me pose des questions sur Barcelone»