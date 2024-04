PSG : France 98 monte au créneau pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé connait vraisemblablement ses derniers mois avec le club de la capitale. En effet, en fin de contrat, l’international français aurait pris la décision de s’en aller à l’issue de la saison, lui qui devrait enfin rejoindre le Real Madrid. Un choix de carrière qui a valu et vaut encore à Mbappé de nombreuses critiques, mais voilà qu’il peut tout de même compter sur le soutien d’un champion du monde 1998.

Alors que le PSG avait réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat en 2022 et éviter ainsi son départ libre, cette fois, le scénario catastrophe devrait bel et bien se produire pour le club de la capitale. En effet, le joueur de Luis Enrique arrive au terme de son bail et une prolongation n’est clairement pas à l’ordre du jour. Pour Mbappé, la balance pencherait avant tout vers un départ, notamment pour rejoindre le Real Madrid. Un coup dur pour le PSG et ses fans, dont certains en veulent à Kylian Mbappé, qui part sans que le club de la capitale récupère une indemnité de transfert.



Transferts - PSG : Mbappé s’est fait recaler à cause de Dembélé https://t.co/t8E24SIKTS pic.twitter.com/AyaCcUUoed — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« C’est sa vie, il nous appartient pas »

Cela fait ainsi maintenant plusieurs semaines que les critiques fusent à l’encontre de Kylian Mbappé à propos de son probable départ libre du PSG. Face à cela, Bixente Lizarazu a tenu à voler au secours de son compatriote. Pour Clique , le champion du monde 98 a lâché à propos du cas Mbappé : « Sur la thématique Kylian Mbappé, il y a eu le débat sur son départ du PSG, à priori au Real Madrid. Je tombe de ma chaise si ce n’est pas le Real Madrid. On ne s’est jamais posé la question, mais en fait, il fait ce qu’il veut. Le gamin, il fait ce qu’il veut. C’est sa vie, il nous appartient pas ».

« Je dis qu’il a le droit de faire ce qu’il a envie si son rêve c’est d’aller jouer ailleurs »