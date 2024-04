Mercato - PSG : Une légende a refusé son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du PSG dans les années 70-80, Jean-Marc Pilorget fait actuellement beaucoup parler puisque Marquinhos vient d’égaler son record historique de nombre de matchs disputés sous le maillot parisien. Et l’ancien défenseur révèle avoir refusé de quitter le PSG à son époque…

Natif de Paris et formé au PSG, Jean-Marc Pilorget a été l’une des grandes figures historiques du club de la capitale entre 1975 et 1989. Son record historique a d’ailleurs été égalé samedi soir par Marquinhos (435 matchs disputés sous le maillot parisien), et dans un entretien croisé avec le capitaine brésilien du PSG sur Radio France Bleu , Pilorget fait une grande révélation sur sa carrière.

« J’ai refusé des clubs pour le PSG »

« Pour en avoir discuté avec un certain nombre, on me parle souvent d’une pression difficile à gérer. Je n’ai pas connu ça. Je suis né à Paris, j’ai refusé des clubs car j’avais un rêve, c’était jouer au PSG. Je me sentais chez moi, la pression je ne l’ai jamais connu », indique Jean-Marc Pilorget, qui a donc refusé des transferts à l’époque pour rester au PSG.

Un bel hommage à Marquinhos