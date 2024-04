Mercato : Une star s’annonce au PSG pour les prochaines années !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marquinhos est entré dans l'histoire du PSG samedi soir en disputant son 435e match officiel sous la tunique du club de la capitale, et il égale ainsi le record de Jean-Marc Pilorget. Interrogé après la rencontre, le défenseur central brésilien a fait le point sur son avenir et affiche son envie de rester encore de nombreuses années au PSG.

Recruté par le PSG à l'été 2013 en provenance de l'AS Rome (32M€) alors qu'il n'était âgé que de 19 ans, Marquinhos a franchi toutes les étapes au sein du club francilien. Le défenseur central brésilien s'est imposé au fil des années comme une référence mondiale à son poste, et il a même été promu capitaine du PSG en 2020 suite au départ de Thiago Silva. Une longévité récompensée par un cap historique atteint samedi soir contre Clermont (1-1), puisque Marquinhos a égalé le record de Jean-Marc Pilorget avec 435 matchs disputés dans la capitale.

« Mon avenir est au PSG »

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Marquinhos a évoqué ce record et en a profité pour faire une grande annonce sur son avenir au PSG : « C’est incroyable. J’étais arrivé tout jeune, et je ne pensais pas faire autant de matches. On pensait seulement jouer au football avec nos idoles. Je remercie les gens pour toutes ces années et ces matches. J’égalise le record et j’espère le battre. C’est vraiment un honneur d’être arrivé jusqu’à là. J’ai encore 29 ans, mon avenir est toujours ici au PSG. Je pense à ces couleurs, ce maillot et cette maison ici. Je me sens toujours dans ce club pour aider le maximum possible et surtout se donner au maximum sur le terrain, c’est ça le plus important, et d’aider tous les joueurs qui vont arriver avec mon expérience », indique le capitaine du PSG.

Marquinhos se voit bien finir au PSG