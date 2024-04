Mercato : Un crack «rêve» de Mbappé et du Real Madrid !

La rédaction

Prometteur sous les couleurs de Frosinone, Matias Soulé est très apprécié dans les livres de Serie A. Le crack argentin flambe dans le championnat italien. D'ailleurs, le jeune attaquant de 20 ans a dévoilé l'un de ses plus grands rêves : porter le maillot du Real Madrid et partager le vestiaire avec un certain Kylian Mbappé.

À seulement 20 ans, Matias Soulé - prêté par la Juventus à Frosinone - brille de mille feux. L’ailier droit a inscrit dix buts, dont plusieurs de manière spectaculaire, et délivré deux passes décisives. L’Argentin a d'ailleurs admis lors d’une interview pour ESPN qu’il rêvait d’enfiler un jour le maillot du Real Madrid et d'évoluer avec un certain Kylian Mbappé.

« Un grand rêve serait de jouer pour le Real Madrid »

« Un grand rêve serait de jouer pour le Real Madrid. J'y ai toujours pensé quand j'étais enfant, et aussi gagner une Ligue des champions. Partager le vestiaire du Real Madrid avec Mbappé ? C’est aussi un grand rêve » a lancé Matias Soulé.

Un joueur à suivre