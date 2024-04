Mercato : L’OL a trouvé son entraineur !

Arnaud De Kanel

Depuis sa prise de fonction le 30 novembre 2023, Pierre Sage a su insuffler une nouvelle dynamique à l'OL. Malgré son absence de diplômes requis, l'ancien adjoint d'Habib Beye au Red Star a brillamment relevé le défi à Lyon. Bien que non sélectionné initialement pour la prochaine session du BEPF, le technicien rhodanien peut néanmoins compter sur le soutien du Directeur Technique National, Hubert Fournier. Ainsi, Sage va pouvoir passer son diplôme et il restera selon toute vraisemblance l'entraineur des Gones.

Depuis sa promotion à la tête de l'OL, Pierre Sage a réalisé un travail remarquable. À la tête de l'équipe à l'âge de 44 ans, il a pris en main une formation en difficulté, qui semblait se diriger vers la relégation, pour la transformer en une équipe qui aspire désormais à une potentielle qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Les résultats obtenus sous sa direction ont été remarquables, et il semble logique que Pierre Sage demeure à la barre du club rhodanien pour la saison 2024-2025. Cependant, il convient de noter que le technicien ne possède pas les diplômes requis pour occuper ce poste. Mais après un long bras de fer, Pierre Sage a reçu une excellente nouvelle puisque la FFF a confirmé qu'il allait passer son BEPF cet été.



«Je remercie mes dirigeants car ils m'ont énormément soutenu»

« C'est une excellente nouvelle car ça va permettre au club de se positionner quant à ma situation, avec l'engagement de l'économie de 25 000 euros par match. D'ailleurs je remercie mes dirigeants car ils m'ont énormément soutenu dans cette période, ils ont rendu cela possible, et quand on agit positivement sur une personne du club, le club en profite », a déclaré le coach de l'OL en conférence de presse vendredi dernier. Pierre Sage aura du travail cet été pour valider son diplôme.

«Je vais avoir du boulot»