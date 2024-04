PSG - Neymar : Tensions dans le vestiaire !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Neymar, ce fut une histoire d’amour bien compliquée pour des raisons diverses et variées. L’une d’elles fut son rythme de vie en dehors des terrains, à coup de soirées et de fêtes régulières. Le vestiaire serait même arrivé au bout de sa patience.

Neymar a laissé derrière lui quelques coups d’éclair et de génie dont lui seul a le secret à son passage au PSG de 2017 à 2023. Néanmoins, dans la mémoire collective et du Paris Saint-Germain, il y a une autre facette du Brésilien qui n’aurait pas été si appréciée que cela.

«À son arrivée au PSG, quand il tombait à l'entraînement, tout le Camp des Loges s'arrêtait de respirer»

Un ancien joueur du PSG, sous anonymat, a fait la révélation suivante au sujet de Neymar par moments à l’approche de la fin de son expérience au Paris Saint-Germain. « Il lui arrivait de débarquer alcoolisé à l'entraînement sur la fin de son aventure. Il ne renvoyait pas une bonne image. ». Et ce ressentiment n’était pas celui de ses débuts en 2017. Loin de là.

«À la fin, tout le monde lui demandait de se relever et personne ne venait le voir»