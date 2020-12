Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Verstappen après l’accident de Grosjean !

Publié le 2 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

En marge de l’accident terrible qui aurait pu coûter la vie de Romain Grosjean, Max Verstappen a provoqué un tollé, ne comprenant pas les pilotes qui auraient souhaité ne pas reprendre la course. Le Néerlandais s’est de nouveau défendu.

Romain Grosjean est enfin sorti de l’hôpital ce mercredi. Miraculé après une sortie de route qui a provoqué l’embrasement de sa monoplace, le Français sera absent du prochain Grand Prix, mais espère bien prendre le départ de la dernière course de la saison. Si beaucoup de pilotes s’étaient déclarés choqués par l’accident, comme Daniel Ricciardo ou Lewis Hamilton, Max Verstappen avait adopté un point de vue beaucoup plus froid, déclenchant bon nombre de critiques à son égard. Dans des propos rapportés par Next Gen Auto , le Néerlandais a tenté de s'expliquer plus clairement.

« Personne ne veut jamais voir un accident comme celui-là »