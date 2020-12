Formule 1

Formule 1 : Verstappen insiste sur son point de vue après l'accident de Grosjean !

Publié le 1 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Suite à l’accident de Romain Grosjean dimanche, Max Verstappen s’était signalé par un point de vue assez controversé sur la nécessité de poursuivre le Grand Prix. Critiqué par l’opinion publique, le Néerlandais a campé sur ses positions.

Le Grand Prix de Bahreïn ce dimanche a bien failli marquer l’histoire de la Formule 1 de la pire des manières. Par miracle, Romain Grosjean est parvenu à sortir de sa voiture embrasée avec seulement des brûlures. Si le terrible a choqué la majorité des pilotes comme Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton, la course a pu reprendre, et a vu triompher le Britannique. Deuxième du Grand Prix, Max Verstappen avait exprimé en conférence de presse son incompréhension envers les pilotes qui auraient souhaité ne pas redémarrer. Déjà fermement repris par le sextuple champion du monde, le Néerlandais a par la suite essuyé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

« Nous ne sommes pas des fillettes ! »