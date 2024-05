Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, la date est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a officialisé vendredi soir son départ libre du PSG en fin de saison, et son avenir ne fait pas l'ombre d'un doute puisque le capitaine de l'équipe de France devrait rejoindre le Real Madrid. Le journaliste Frédéric Hermel, proche du club merengue, en dit un peu plus sur la date prévue pour l'officialisation de son arrivée.

C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs mois, et c'est désormais officiel : Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'attaquant de 25 ans, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat dans la capitale, a annoncé son départ vendredi soir via un post sur les réseaux sociaux. Mbappé prendra la direction du Real Madrid cet été, mais le club espagnol va prendre son temps avant d'annoncer la signature de la star du PSG.

« Le Real Madrid ne veut surtout pas humilier le PSG »

Interrogé sur RMC Sport , le journaliste Frédéric Hermel a apporté quelques éléments sur le timing de ce transfert : « Il y a un protocole à respecter quand tu vas au Real Madrid. Je sais, pour en avoir parlé à certains dirigeants, que le Real Madrid ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. Ils veulent que ça se passe bien, que ça se passe proprement. Quand on est le Real Madrid fait venir un joueur, le club aime que le joueur fasse le travail lui-même de départ. Le Real Madrid ne veut jamais apparaître comme le vilain de l’histoire. Si le PSG avait été en finale de Ligue des Champions face au Real, évidemment, il n’y aurait pas eu de compétition aujourd’hui (vendredi) », indique le journaliste, proche du Real Madrid.

Une officialisation juste après la finale de C1 ?