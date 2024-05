PSG - Mbappé : Un clash est confirmé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a officialisé son départ via une vidéo postée sur les réseaux sociaux vendredi soir. La fin d'une aventure de sept ans pour l'attaquant de l'équipe de France, qui n'a pas eu un mot pour son président Nasser Al-Khelaïfi au moment des remerciements. Et en direct sur RMC Sport, Daniel Riolo a expliqué la raison.

Kylian Mbappé et le PSG, la fin de l'histoire est désormais officielle ! Le capitaine de l'équipe de France, présent au club depuis 2017, a annoncé la nouvelle vendredi sur ses réseaux sociaux. Dans un long discours, Mbappé n'a pas manqué de rendre hommage à ses coéquipiers, aux supporters et même à l'ensemble des entraîneurs qu'il a côtoyé au PSG. Mais pas un seul mot pour son président, Nasser Al-Khelaïfi...

PSG : Mbappé a tranché pour ses adieux ! https://t.co/4qfBplq23L pic.twitter.com/sTnQV7ibLs — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Tout est calculé, ça manque de sincérité »

En direct dans l'After Foot sur RMC Sport vendredi soir, Daniel Riolo a réagi à cette annonce en taclant Mbappé sur le format choisi pour officialiser la nouvelle : « J’ai l’impression que Mbappé veut incarner tout ce qu’il y a de nouveau dans notre société, dans notre football. Moi je n’y arrive pas, je ne comprends pas. Faire ça sur ses réseaux sociaux pour tout contrôler, mot pour mot, à la virgule près… Genre premier de la classe. Chaque mot est pesé. Quand il est interviewé, en impro, il se débrouille très bien. C’est un garçon intelligent qui s’exprime bien. Pourquoi faire aussi compliqué, être aussi peu sincère finalement en préparant tout ? On dirait un homme politique. Ça m’a déplu… la forme. Tout est calculé, ça manque de sincérité. Donne une belle interview dans un média ! », indique le chroniqueur de RMC , qui confirme ensuite un clash en coulisses entre la star du PSG et Nasser Al-Khelaïfi, datant de déjà plusieurs mois.

« Ils ne s’adressent plus la parole depuis un an »