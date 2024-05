Transferts - Real Madrid : Catastrophe à cause de Mbappé ?

La rédaction

En officialisant son départ libre du PSG dès vendredi soir, Kylian Mbappé a donc indirectement confirmé sa future signature avec le Real Madrid. Un timing qui interroge certains consultants étant donné que le club merengue aura bientôt un rendez-vous capital en finale de Ligue des Champions, et Rolland Courbis craint d'ailleurs une catastrophe provoquée par cette annonce.

Ce n'était un secret pour personne, et c'est désormais officiel : Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à partir du 1er juillet prochain. L'attaquant de 25 ans avait décidé depuis plusieurs mois de ne pas prolonger son contrat au Parc des Princes, et il a confirmé publiquement ce choix via une vidéo postée vendredi soir sur ses réseaux sociaux. Mbappé prendra donc la direction du Real Madrid, mais le timing de cette annonce était-il vraiment idéal pour le club merengue ?

Courbis réagit à l'annonce de Mbappé

Sur RMC Sport , Rolland Courbis a livré son point de vue sur cette annonce de Kylian Mbappé : « S'il nous parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu l'élimination contre Dortmund. Tant qu'il pouvait y avoir une finale entre le PSG et le Real Madrid, il ne pouvait pas l'officialiser même si tout le monde était au courant. C'est pour ça que je pensais qu'il n'allait pas le dire avant la finale du Real, qui se fera certes sans le PSG, mais avec ses futurs coéquipiers », indique l'ancien entraîneur de l'OM, qui craint donc que cette annonce de Mbappé avant même que le Real Madrid ait disputé sa finale de Ligue des Champions ne soit préjudiciable au club espagnol.

« Si Dortmund venait à gagner... »