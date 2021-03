Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso prédit plusieurs surprises au GP de Bahreïn !

Publié le 26 mars 2021 à 18h35 par B.C.

Alors qu’il fera son grand retour sur les pistes ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso prédit quelques surprises pour ce week-end.

Plus de deux ans après son départ de McLaren, Fernando Alonso s’apprête à faire son grand retour en Formule 1. Ce dimanche, l’Espagnol sera au volant d’une Alpine pour le lancement de la nouvelle saison, et le double champion du monde est plus que motivé. « Je suis de retour en F1 avec l’objectif de faire de belles choses, de gagner des courses et j’espère me battre pour un championnat », expliquait-il dernièrement. Alors que le Grand Prix de Bahreïn approche, Fernando Alonso s’attend à quelques surprises sur le circuit de Sakhir.

« Je m’attends à quelques surprises »