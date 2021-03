Formule 1

Formule 1 : La frayeur de Fernando Alonso après son accident de vélo !

Publié le 26 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Ce dimanche, Fernando Alonso fera son grand retour sur les circuits de Formule 1. Mais cela aurait pu être retardé à cause de son accident de vélo survenu il y a quelques semaines.

Fernando Alonso sera l’une des grandes attractions de la saison 2021 de Formule 1. Après sa dernière année avec McLaren en 2018, l’Espagnol a exploré de nouveaux horizons dans le sport automobile (IndyCar, WEC, Dakar). Mais à présent, l’ancien de Ferrari semble prêt à relever un nouveau défi en Formule 1. Fernando Alonso s’est engagé chez Alpine, anciennement Renault. Son grand retour sur les circuits, qu'il effectuera ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, approche à grands pas. Mais cet événement aurait très bien pu être retardé.

« Vous vous retrouvez à l’hôpital après un accident de vélo… Et vous commencez à vous demander si cela pourrait retarder votre retour »