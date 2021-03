Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull pour Sergio Pérez !

Publié le 29 mars 2021

Le premier Grand Prix de la saison n’a pas été sans embûches pour Red Bull. À Bahreïn ce dimanche, Sergio Pérez a vu sa monoplace s’arrêter net. Mais ayant gardé tout son calme, le Mexicain a réussi à faire repartir la voiture. Et chez Red Bull, on a été grandement impressionné par la présence d’esprit de l’ancien de Racing Point.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Red Bull ce dimanche à Bahreïn lors du premier Grand Prix de l’année. Outre la bataille perdue de Max Verstappen contre Lewis Hamilton, Sergio Pérez, lui, a été victime d’un incident très curieux. Lors du tour de formation, le Mexicain a vu sa monoplace s’arrêter net et a été relégué naturellement à la dernière place. Mais alors qu’il n’avait plus aucun contact radio avec son équipe, l’ancien de Racing Point a réussi à redémarrer sa voiture et reprendre la course comme si de rien n’était. Au final, Sergio Pérez a terminé à la 5e position, juste derrière Lando Norris et Valtteri Bottas. Au sein de chez Red Bull, on félicite la présence d’esprit du pilote de 31 ans.

« Il a été brillant. Il n’a pas été frustré. Il n’a pas perdu sa motivation. [...] Dieu merci pour sa présence d’esprit »