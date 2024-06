Mercato - PSG : Une attaque de folie promise à Xavi Simons ?

Jean de Teyssière

Le PSG ne sait pas encore si Xavi Simons sera l'un des leurs la saison prochaine. Son prêt avec le RB Leipzig se termine ce dimanche et l'international néerlandais sera donc de retour à Paris. Mais ses bonnes performances en Bundesliga la saison dernière ne sont pas passées inaperçues et le Bayern Munich aimerait l'obtenir un prêt et lui promet déjà une place de choix dans son attaque de folie la saison prochaine.

Xavi Simons pourrait être le dossier de l'été au PSG. L'international néerlandais, qui est sous contrat avec le PSG sort d'une très belle année en Bundesliga, en prêt au RB Leipzig. L'ancien joueur du FC Barcelone est logiquement convoité par plusieurs clubs et le milieu de terrain de 21 ans a même évoqué mardi soir son futur : « Mon avenir ? Cela ne me stresse pas. Je suis actuellement avec la sélection. On verra tout ça après l'Euro. »

Le Bayern Munich veut Xavi Simons

D'après les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, le Bayern Munich serait très intéressé par Xavi Simons. Le milieu de terrain néerlandais, qui appartient au PSG ne semble même pas savoir lui même ou il sera la saison prochaine. Le plan bavarois est clair : obtenir Xavi Simons en prêt cette saison et y ajouter une obligation d'achat.

Xavi Simons, titulaire derrière une attaque XXL ?

Après avoir connu une saison blanche, ce qui n'était plus arrivé depuis un moment au Bayern Munich, les dirigeants bavarois ont décidé que cela ne se reproduirait plus. Thomas Tuchel a fait ses bagages et Vincent Kompany est arrivé. L'ancien défenseur de Manchester City pourrait aligner une attaque composée d'Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Leroy Sané. Ces quatres joueurs se feraient servir par Xavi Simons, à qui le Bayern Munich aurait promis une place de choix au milieu de terrain. Voilà une proposition qui risque de le faire saliver.