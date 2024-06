De Zerbi - OM : Un nouveau dossier brûlant à l’étranger !

Axel Cornic

Après les échecs Paulo Fonseca et Sérgio Conceição, l’Olympique de Marseille a trouvé son nouvel entraîneur avec Roberto De Zerbi, qui selon les dernières indiscrétions serait arrivé ce mercredi dans le sud de la France. Mais le plus dur reste à venir pour Pablo Longoria, qui va désormais devoir construire un effectif à l’image du football prôné par le technicien italien.

Le mercato estival marseillais semble enfin lancé ! Avec Roberto De Zerbi qui devrait bientôt être présenté à la presse comme nouvel entraîneur de l’OM, tout se met en place pour préparer au mieux la saison prochaine et évidemment, cela passera par un gros recrutement.

Transferts : L’OM passe à l’action, la bataille est lancée ! https://t.co/lHGFcbzc2o pic.twitter.com/RPoDvHGL9A — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Colpani après Brassier et Koné ?

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’Italien a fait un effet immédiat, puisque rien que le fait qu’il soit sur le banc de l’OM semble avoir débloqué deux pistes. La première mène à Lilian Brassier, défenseur du Stade Brestois qui devrait coûter autour des 10M€, tandis que la seconde concernerait Ismaël Koné, milieu de Watford dont le transfert devrait tourner autour des 12 ou 15M€. Mais Pablo Longoria travaillerait sur des nombreuses autres pistes, avec notamment Andrea Colpani de Monza, qui est l’une des belles surprises de la dernière saison de Serie A.

L’OM en pince pour Riquelme, mais...