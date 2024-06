Mercato - OM : Benatia s’active pour le transfert d’un attaquant

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé ce mercredi à Marseille, Roberto De Zerbi pourrait bientôt voir ses premières recrues estivales débarquer elles aussi. Lilian Brassier et Ismaël Koné devraient s’engager avec l’OM, ce qui pourrait également être le cas de Mohamed Bachir Belloumi. Un dossier initié par Medhi Benatia, qui fait tout pour convaincre Farense de le céder.

L’OM tient peut-être ses deux premières recrues de l’été. Ces derniers jours, Lilian Brassier est annoncé de plus en plus proche de Marseille, où il devrait s’engager pour cinq ans. L’arrivée du défenseur âgé de 24 ans ne fait plus trop de doutes, comme celle d’Ismaël Koné.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Accord avec Watford pour Koné

Watford aurait accepté une offre de l’OM d’un montant de 17M€ pour l’international canadien âgé de 22 ans. Deux dossiers qui semblent en bonne voie, comme celui de Mohamed Bachir Belloumi. Comme indiqué par la presse portugaise, l’Algérien veut rejoindre l’OM, qui tente de trouver un terrain d’entente avec Farense.

Benatia à la manœuvre pour Belloumi