Mercato - OM : Un crack étranger pour De Zerbi ?

Axel Cornic

Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille pourrait totalement changer de visage au cours de ce mercato estival. De nombreuses pistes sont évoquées et la presse italienne livre un tout nouveau nom avec Rodrigo Riquelme, ailier gauche actuellement sous contrat avec l’Atlético de Madrid d’un certain Diego Simeone.

On ne sait plus ou donner de la tête. Depuis la confirmation de l’arrivée de Roberto De Zerbi, d’innombrables pistes sont annoncées à l’OM. Deux seraient très proches avec Lilian Brassier et Ismaël Koné, mais Pablo Longoria travaillerait déjà sur d’autres dossiers chauds.

Mercato - OM : Un transfert à 9M€ est imminent ! https://t.co/UvZYRzXv8J pic.twitter.com/xf6zgdBRlj — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

De Zerbi regarde en Serie A

En Italie, on parle notamment d’Andrea Colpani, milieu offensif de 25 ans qui semble beaucoup plaire à De Zerbi. Il faudra toutefois pas moins de 20M€ pour le recruter, avec Monza qui semble être ouvert à un départ d’un joueur qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière en Serie A.

Une nouvelle piste en Espagne ?