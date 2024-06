Mercato : Un Champion du Monde veut dépouiller l’OM !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026 et titulaire indiscutable tout au long de la saison, Pau Lopez pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Les médias italiens nous ont appris que le gardien de 29 ans serait la grande priorité de Como, qui souhaite se renforcer avec la promotion en Serie A… et aurait un sacré as dans la manche pour tenter de boucler son transfert.

En 2022, les dirigeants marseillais ont pris une décision assez discutée, se séparant de la légende Steve Mandanda pour miser tout sur Pau Lopez, qui avait vraisemblablement l’avantage de posséder un bon jeu au pied. Deux ans plus tard le pari ne semble pas vraiment avoir marché, même si l’Espagnol a été un titulaire indiscutable avec Igor Tudor comme avec les récentes entraîneurs de l’OM.

Lopez priorité de Como

Il pourrait y avoir un nouveau changement à ce poste ! D’après les informations de Sky Sport Italia , Pau Lopez serait dans le viseur de Como, dont la montée en Serie A a été confirmée en mai dernier. Le joueur de l’OM serait même la grande priorité du club lombard, qui semble vouloir attirer de très grands noms au cours de ce mercato avec notamment Mauro Icardi, ancien attaquant du PSG désormais à Galatasaray.

Fàbregas veut le convaincre