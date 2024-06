Mbappé : Le PSG retourne sa veste et réclame 80M€

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, ce n'est pas encore tout-à-fait terminé. Un nouveau clash a éclaté entre les deux parties il y a quelques jours. Le capitaine de l'équipe de France réclamerait 100M€ au club de la capitale. Mais de leur côté, les Rouge-et-Bleu demanderaient à la star de 25 ans de leur rembourser la somme de 80M€.

Si le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé est terminé, puisque le joueur évoluera au Real Madrid la saison prochaine, l’histoire de l’international français avec le PSG n’est pas finie. Il y a quelques jours, le champion du monde 2018 a mis le club de la capitale en demeure pour non-versement de ses salaires et primes à partir du mois d’avril.

Mbappé demande 100M€ au PSG

Au total, Kylian Mbappé réclamerait 100M€ au PSG. Rien ne va plus entre les deux parties, et le malaise date de l’été dernier. Lorsque le natif de Bondy avait fait savoir qu’il n’allait pas lever son option pour prolonger d’un an, les Rouge-et-Bleu l’ont placé dans le loft avec les autres indésirables. Kylian Mbappé aurait donc fait un sacrifice pour en sortir.

Le PSG lui réclame 80M€