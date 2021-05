Formule 1

Formule 1 : Red Bull réagit à la rumeur Russell pour remplacer Bottas chez Mercedes !

Publié le 4 mai 2021 à 17h35 par Th.B.

D’après la presse anglaise, Mercedes pourrait prendre la décision de se séparer de Valtteri Bottas en cours de saison afin de le remplacer par George Russell. Un choix qui a pour le moins surpris Christian Horner.

Pilote Mercedes depuis la saison 2017, Valtteri Bottas a remporté 9 Grands Prix pour l’écurie allemande et forme une paire de pilotes prolifique avec le coureur britannique Lewis Hamilton. Cependant, Bottas ne semble plus apporter entière satisfaction aux décideurs de Mercedes alors que son contrat arrive à expiration à la fin du championnat en cours. Et il se pourrait qu’il soit remplacé par George Russell, pilote Williams, avant même la fin de la saison. C’est en effet l’information que The Daily Mail a communiqué ces dernières heures. Mais pour le team principal de l’écurie rivale pour le titre constructeur Red Bull, un tel changement en cours de saison serait une surprise.

« Je serais surpris s’ils échangeaient Valtteri et George vers la mi-saison »