Luis Enrique balance sur sa révolution au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique a montré son savoir-faire en proposant d'explorer plein de solutions différentes pour son effectif. L'entraîneur espagnol ne fait pas attention aux critiques, qui se sont multipliées ces dernières semaines, et il a annoncé la couleur pour l'année 2025 avant ce premier match face à Monaco dimanche.

Depuis le début de la saison, le PSG n'a pas affiché un niveau de jeu assez satisfaisant, surtout en Ligue des Champions. Les dernières semaines ont été un peu plus convaincantes, et Luis Enrique veut s'appuyer sur la bonne dynamique actuelle pour lancer de la meilleure des manières possible cette année. A l'aube du premier match de 2025, l'entraîneur espagnol s'est livré sur la révolution lancée au PSG à son arrivée.

Luis Enrique fait passer un message à son vestiaire

Habitué à faire tourner son effectif depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique sait que les prochaines semaines seront très importantes. En direct du Qatar, il en a dit un peu plus sur ses ambitions. « Nous allons avoir beaucoup de matchs, pratiquement tous les trois jours. J'espère voir le potentiel de l'équipe, de chaque joueur. Ce n'est pas seulement 11 joueurs, mais tout le monde aura sa chance » déclare l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Tout le monde aura sa chance»

Pour démarrer 2025 de la meilleure des manières, Luis Enrique a décidé de partir au Qatar avec l'ensemble de son effectif, même ceux dont il ne veut plus depuis longtemps. L'entraîneur espagnol explique qu'il compte lancer beaucoup de joueurs sur le terrain. « C'est quelque chose qu'on travaille depuis que j'ai rejoint le club. Pour avoir du succès, je suis convaincu que c'est la voie à suivre, c'est mon objectif » poursuit Enrique.