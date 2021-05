Formule 1

Formule 1 : L’hommage de Carlos Sainz Jr à Lewis Hamilton !

Publié le 6 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent un duel sans mercie. Pour Carlos Sainz Jr, le Britannique est impressionnant par sa combativité et son talent en dépit de la concurrence de Red Bull et du Néerlandais.

Le début de saison 2021 de Formule 1 est marqué par une forte rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Lors du Grand Prix du Portugal, le Britannique a repris son avance sur le Néerlandais. Une performance remarquable pour le septuple champion du monde qui ne possède plus la monoplace la plus rapide. Les prestations du pilote de Mercedes ont impressionné Carlos Sainz Jr, qui ne le voyait pas pouvoir rivaliser avec autant de férocité contre Red Bull et Max Verstappen.

« La Mercedes n’est désormais pas plus rapide que la Red Bull, donc sa capacité à aller aussi vite en rythme de course a été surprenante »