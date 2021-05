Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Lewis Hamilton après les qualifications !

Publié le 22 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

En tête du classement général, Lewis Hamilton a ce samedi déçu lors des qualifications du Grand Prix de Monaco. Une 7ème position acquise pour le Britannique, loin de ses standards, le pilote Mercedes s’est d'ailleurs montré plutôt irrité.

Alors qu’il domine le début de saison de Formule 1, Lewis Hamilton connaît pour l’instant un week-end compliqué à Monaco. Après des séances d’essais libres en demi-teinte, le pilote britannique n’a pu accrocher qu’une 7ème place lors des qualifications ce samedi. Une déception donc pour lui et pour son écurie Mercedes. Lewis Hamilton devra dimanche batailler pour remonter dans les premières places et éviter de voir ses concurrents le rattraper au classement général, dont il est le premier. Après s’être récemment exprimé sur son avenir, Lewis Hamilton s’est dit énervé de la prestation globale de son équipe.

« Il y a des choses qui auraient dû être faites, et qui ne l’ont pas été »